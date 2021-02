LA STRATEGIA

ROMA Adesso che la rottura si è consumata, Andrea Orlando racchiude in due parole la sua esegesi del Renzi-pensiero: disegno politico. Non una questione di carattere o egocentrismo, e nemmeno un problema di antipatia personale nei confronti di Giuseppe Conte. Ma un preciso obiettivo: «Far saltare questa alleanza che è l'unica alternativa al centrodestra, sfasciare il centrosinistra e anche il Partito democratico».

Il tavolo convocato dal presidente della Camera, Roberto Fico, è andato avanti per l'intera giornata tra gli «abbiamo fatto passi avanti» dei dem e i «no, non è vero» di Iv. Persino quando tutto sembrava ormai perduto, il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio parlava di «distanze che possono essere colmate». Solo quando il vaso di pandora è stato scoperto e la trattativa sui ministeri (che si è giocata in un vertice tra il leader di Iv, Franceschini, Crimi e Speranza) è saltata, il Pd ha parlato di una «rottura inspiegabile». Una strategia per tenere alta la tensione, mostrarsi responsabili fino in fondo e scaricare l'intero fallimento sulle spalle del senatore di Rignano. Ma il senso di stupore è un artificio per il frullatore impazzito della comunicazione in tempo di crisi. «Credo si volesse questo esito dall'inizio», ammette il vice segretario dem. D'altra parte, anche Dario Franceschini lo diceva da giorni: «Renzi alzerà l'asticella fino a far saltare tutto».

Eppure, nulla si è fatto per evitare di arrivare a questo punto, per guidare la svolta invece di subirla. Il fallimento del Conte ter è infatti anche il naufragio della linea di Zingaretti-Bettini che hanno legato i destini della soluzione di questa crisi a una conferma dell'avvocato del popolo, con il voto come unica alternativa. Matteo Renzi ha fatto esattamente la scommessa opposta e, alla fine, ha vinto. Già nel partito si era cominciata a mettere in dubbio la strada scelta dal segretario, quel continuare a paventare elezioni che in molti, anche tra i dem, non consideravano una soluzione auspicabile. L'esito di queste settimane rende ora il leader del partito più debole e lascia i dirigenti in uno stato di sbandamento.

GLI EQUILIBRI

E adesso che è ufficialmente in campo il nome prestigioso di Mario Draghi il Pd è alle strette. Il leader di Italia viva, invece, lo ha chiamato in ballo tra i primi e ora può vantare la paternità della mossa. I dem invece si trovano costretti a non apparire a rimorchio. Per Orlando la scelta del nome «non risolve i problemi politici» perché se «non è stato possibile mettere insieme delle forze che hanno fatto un pezzo di strada insieme, non sarà facile» provare a fare altrettanto con partiti che «insieme non hanno fatto niente e che strategicamente non faranno niente insieme».

Ma per il Pd smarcarsi dalle scelte del capo dello Stato è pressoché impossibile. Solo a tarda sera, dopo una giornata di silenzio, Nicola Zingaretti interviene. «Abbiamo fatto davvero di tutto per ricostruire una maggioranza, in un momento difficile. Il presidente Mattarella, che ringraziamo, con la sua iniziativa ha posto rimedio al disastro provocato dalla irresponsabile scelta della crisi di governo. Da domani saremo pronti al confronto per garantire l'affermazione del bene comune del Paese». Per oggi è convocata un assemblea a palazzo Madama. In molti, già a caldo, ammettono che sottrarsi è impensabile.

Ma il governo istituzionale, o qualsiasi nome si voglia dare alla formula scelta da Mattarella, nasconde una pericolosa insidia anche per il cantiere dell'alleanza strutturale tra Pd e il M5S, nel quale sono già cominciate a piovere le defezioni e i «not in my name». La resa dei conti all'interno del Pd è inevitabile, è solo questione di tempo.

Barbara Acquaviti

