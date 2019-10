Renzi e il capo 5Stelle ora frenano Ma resta la competizione al centro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIAFIRENZE «La verità è che il Pd attacca noi per non prendersela con il M5S che sulla manovra di Bilancio sta combinando pasticci». Luigi Marattin, maglietta e giacca chiara, saltella da una telecamera ad un taccuino. Alla Leopolda il clima è rovente, ma non contro la maggioranza o il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma per i trenta gradi che assediano la vecchia stazione ferroviaria zeppa di fiati come non mai. «Se Conte sta lì è grazie a Matteo», ricorda Ivan Scalfarotto. Certo, pesa il fatto che Conte - a...