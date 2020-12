IL CONFRONTO

ROMA Un collage senz'anima. Questa la definizione dei piani messi a punto dal governo Conte sul fronte del Recovery Fund europeo formulata dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in una lunga lettera resa pubblica ieri prima del confronto con il premier a Palazzo Chigi durato appena mezz'ora in serata. Il confronto resta aperto anche se Italia Viva ha fatto sapere che oggi parteciperà ai lavori del Consiglio dei ministri. Il risultato immediato è l'allarme dei 5Stelle, che temono cedimenti da parte di Conte, e con Di Battista chiedono espressamente a palazzo Chigi di «non assecondare» il leader di Iv.

L'ACCENTRAMENTO

La missiva renziana elenca molte proposte ma specifica innanzitutto che Italia Viva non è interessata al rimpasto. Che cosa chiede Renzi a Conte? Sostanzialmente di dare una svolta all'azione del governo su molti fronti: dal Recovery alle Infrastrutture, dal Mes ai servizi segreti fino al rilancio delle riforme a partire da quella elettorale.

Per Renzi Conte sta sbagliando (quasi) tutto sul Recovery a partire dall'istituzione dell'ormai famosa task force che comunque non è frutto di scelte collegiali.

Renzi propone innanzitutto di aumentare le spese per la Sanità (che nello schema del Recovery salirebbero di 9 miliardi) utilizzando i 36 miliardi del Fondo Europeo Mes. E poi chiede una selezione diversa delle opere pubbliche da realizzare, una maggiore attenzione all'innovazione tecnologica, l'ammodernamento del tessuto urbano di alcune città, la riapertura della scuola.

Nella lettera di Renzi non mancano accenni a temi più strettamente politici come quello del rilancio del tavolo delle riforme e si dice favorevole al maggioritario. La lettera si conclude dando rilievo ad una questione spinosa: la gestione dei servizi segreti la cui delega è rimasta nelle mani del premier. Renzi, che accusa Conte di uno stile di lavoro troppo accentrato, ricorda al premier che i suoi predecessori di ogni colore politico hanno nominato un sottosegretario addetto ai servizi.

Sul tavolo di Conte oltre alla lettera del leader di Italia Viva da ieri ci sono anche ben 36 slides che sintetizzano le proposte del Partito Democratico per il rilancio dell'azione di governo presentate al premier nei giorni scorsi.

Il documento Dem dice tutto già nel titolo: Le cose da fare ora. Il dossier spazia dalle politiche attive per il lavoro, al fisco più equo, al sostegno alle imprese, alla parità salariale uomo-donna e sul salario minimo. Sulla sanità - esattamente come Italia Viva - il Pd propone di utilizzare il Mes.

Non è l'unico punto di contatto con le proposte di Renzi. In mattinata, nel corso della trasmissione Omnibus de La7, il vicesegretario Pd Andrea Orlando a proposito della delega sui Servizi Segreti ha detto: «Penso che sia una discussione che vada assolutamente fatta». Sul Mes infine Orlando ha lanciato una mediazione: prendere solo una parte dei prestiti e non tutti i 36 miliardi potenzialmente a disposizione.

Diodato Pirone

