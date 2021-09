Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOLATINA Partecipano alla sperimentazione del vaccino italiano anti-Covid e restano senza Green pass, additati come No vax. E' il paradosso in cui sono finite, loro malgrado, 600 persone che volontariamente hanno preso parte alla seconda fase del programma di studio Covitar sul farmaco Grad-Cov2, sviluppato dalla Reithera in collaborazione con l'istituto Spallanzani di Roma.A marzo scorso i volontari hanno ricevuto, nelle 24 strutture...