Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONEROMA Stop ai fondi statali per il vaccino ReiThera, almeno per ora, perché, secondo la Corte dei Conti, per come era stato scritto il progetto, c'era il rischio che i soldi venissero utilizzati non solo per sviluppare il farmaco anti-Covid, ma anche per il rafforzamento patrimoniale della società. L'investimento comprendeva infatti anche l'acquisto della sede operativa, a Castel Romano, uno stabilimento che al momento è stato...