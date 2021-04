Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Facciamo bene in Italia a proseguire la sperimentazione con i vaccini Sputnik e Reithera, possono essere un'alternativa preziosa». Non ha dubbi Roberto Cauda ordinario di Malattie infettive all'Università Cattolica e direttore dell'Unità di malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma. Cauda invita alla prudenza. In un momento in cui l'Europa vira verso quei farmaci anti - Covid come Pfizer e Moderna con tecnologia mRNA a discapito...