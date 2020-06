Natura e social distancing. Sono circa 180 mila i camperisti italiani e così in molti si chiedono ora se questa sarà l'estate d'oro dei camping. Sulle regole anti-contagio da rispettare in campeggio però le Regioni procedono in ordine sparso e così il presidente di Federcampeggio, Giovanni Grassi, sottolinea che «c'è ancora molta confusione su quanta distanza ci debba essere tra una piazzola e l'altra, sui metri quadri della piazzola stessa e su ogni quanto vadano effettuate le sanificazioni».

In Toscana per esempio la Regione consiglia tre metri di distanza tra una tenda e l'altra e la sanificazione dei bagni comuni almeno due volte al giorno. In questa fase, complici i costi legati alla sanificazione degli ambienti, numerosi gestori di campeggi tendono inoltre a non accettare le prenotazioni per periodi inferiori a 7 giorni. Intanto su picthup.com, piattaforma di prenotazione per le vacanze all'aria aperta, tra il 9 marzo e il 4 maggio gli italiani hanno cercato soluzioni soprattutto in Lombardia, Toscana e Veneto.

I camping collocati direttamente sul mare o a poca distanza da esso catturano la maggior parte delle preferenze (45,1 per cento), seguiti da lago (31,7 per cento), montagna (13,3 per cento) e città d'arte come Firenze e Roma (9,9 per cento).

