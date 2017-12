CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

REGOLAMENTO DI CONTIBARI Hanno sparato in strada: una pioggia di colpi, uno dei quali ha raggiunto un'anziana passante, uccidendola. La donna, Anna Rosa Tarantino, di 84 anni, forse è stata utilizzata come scudo umano dal probabile obiettivo del commando: il ventenne Giuseppe Casadibari, con precedenti penali per droga. Il giovane è stato inseguito tra i vicoli del centro storico dai sicari, almeno due, che sparavano con due armi, una pistola automatica ed un revolver. Il ragazzo, che probabilmente non era armato, è rimasto ferito alle...