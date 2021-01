L'ALLARME

ROMA nuova impennata di contagi e morti nel Regno Unito, dove si sono diffuse le varianti più virulente del covid. Nelle ultime 24 ore i contagi hanno raggiunto 68.053, mentre i morti sono stati 1.325. In aumento anche il numero di tamponi, che hanno quasi raggiunto la quota di 620.000. Intanto l'indice Rt di diffusione dell'infezione è in lieve calo nei territori meno colpiti, ma in aumento nelle aree più investite dalla nuova variante, come Londra. Il precedente record di morti giornalieri per Covid nel Regno Unito risaliva ad aprile, quando, nelle 24 ore peggiori della prima ondata della pandemia, furono censite 1224 vittime. In totale il numero delle persone decedute nel Paese (contagiate nei 28 giorni precedenti la morte) sale così a quasi 80.000 (79.833).

IN EUROPA

In termini assoluti si tratta dei numeri più alti d'Europa, mentre, in rapporto alla popolazione, sia il Belgio sia l'Italia continuano ad avere un bilancio peggiore del Regno, che invece precede ora di poco Spagna e Francia. Parallelamente continuano ad aumentare i ricoveri negli ospedali arrivati a quasi quattromila solo da Natale. Una situazione che minaccia di sommergere i reparti ospedalieri di Londra: dove ieri il sindaco Sadiq Khan ha dichiarato un'allerta, chiedendo risorse aggiuntive al governo nazionale di Boris Johnson.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA