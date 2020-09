LA CHIUSURA

LONDRA La regola del sei consiste nel limitare il numero di persone che da lunedì prossimo potranno incontrarsi, al chiuso o all'aperto, nel Regno Unito. Solo i nuclei familiari davvero numerosi potranno violarla, mentre per tutti gli altri non si potrà mai essere più di sei in un ristorante, in un pub, a una festa in casa. Con la significativa eccezione di matrimoni, funerali, uffici, scuole e incontri di sport a squadre, per i quali continuerà a valere un tetto di 30 persone nel tentativo di mantenere una parvenza di normalità e non intoppare l'economia in affannosa ripresa, la regola verrà però applicata con più rigore che in passato: multe da 100 sterline e nei casi gravi addirittura arresti.

È «con il cuore spezzato» che, davanti a contagi in preoccupante crescita, il premier Boris Johnson si è convinto a mettere dei limiti alla vita sociale di tutti i britannici attraverso norme più semplici ma più severe di quelle esistenti, complicate e ampiamente ignorate. E ad ammettere che non ci sono garanzie che il Natale potrà essere festeggiato in famiglia, pur dicendosi «speranzoso che per alcuni versi potremmo veder tornare alla normalità alcuni aspetti delle nostre vite» prima della fine di dicembre.

Nel corso della prima conferenza stampa a Downing Street da luglio scorso, Johnson, accompagnato dai suoi due consiglieri scientifici, ha illustrato una situazione in cui la curva dei contagi sembra seguire la crescita esponenziale di Spagna e Francia, con una particolare diffusione del Covid tra i giovani dai 20 ai 29 anni e una situazione preoccupante tra i 10-19enni. «Una volta che si raggiunge questo livello di infezioni, ho paura che inizieremo a vedere anche i decessi», ha spiegato Johnson, aggiungendo che le misure «forse non dureranno molti mesi, ma è molto improbabile che saranno sospese tra due o tre settimane».

IL PIANO MOONSHOT

Dopo la fine del lockdown, nel paese ci sono state applicate politiche molto drastiche per contenere focolai locali, come il recente coprifuoco e la chiusura dei ristoranti a Bolton, vicino Manchester. In un paese in cui l'idea di distanziamento sociale è stata persa di vista e le mascherine sono tutt'altro che di rigore negli ambienti chiusi, Johnson ha annunciato l'ambizioso piano Moonshot, basato sull'ipotesi che entro la primavera si possano testare in modo sistematico e ripetuto non solo le persone che hanno dei sintomi, ma anche gli altri, grazie a un test rapido, con risultati in venti minuti.

Boris deve nel frattempo cercare di sostenere l'economia, ad un mese dall'interruzione delle generose misure di sostegno per coloro che non possono lavorare. «Non è un altro lockdown nazionale», bensì un modo per evitare che sia necessario farne un altro, ha garantito.

Cristina Marconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

