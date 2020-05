IL FOCUS

LONDRA Il Regno Unito ha superato l'Italia nel numero di vittime da Covid-19, diventando il Paese più colpito d'Europa: sono decedute 29.427 persone, di cui 693 solo lunedì, contro le 29.315 italiane. E questo contando solo i dati ufficiali di ospedali e case di cura, mentre guardando ai certificati di morte che indicano il virus come causa le vittime sarebbero oltre 32.313, che salgono a 55mila usando invece un modello messo a punto da The Times. «E' importante, ma non credo che si possano fare paragoni internazionali a questo punto, o quantomeno farli in modo affidabile», ha commentato il ministro degli Esteri Dominic Raab aggiungendo di «non farsi illusioni» sulla possibilità che nei prossimi giorni il Paese allenti il lockdown in vigore dal 24 marzo. «La seconda fase sarà diversa, dovremo adattarci a una nuova normalità», ha aggiunto. Il governo aveva promesso una revisione ogni tre settimane e l'ultima è avvenuta mentre il premier era ricoverato.

L'APPUNTAMENTO

La prossima è prevista per domani, ma è l'appuntamento con il Paese è per domenica sera, quando Boris si rivolgerà alla nazione e illustrerà la tabella di marcia per i mesi futuri. Con una stragrande maggioranza dei britannici contraria a una fine del lockdown, che comunque nel Regno Unito è sempre stato più morbido ,il governo non sta avendo difficoltà a prorogare questo stato delle cose, che dovrebbe durare almeno fino al 25 maggio. Il governo si sta concentrando sulla strategia Testare, Tracciare, Trattare, anche grazie a una app in corso di sperimentazione in una comunità chiusa come l'Isola di Wight. Ma non è ancora facile per il Regno Unito raggiungere i 100mila test promessi. Il principale consulente scientifico di Boris, Sir Patrick Vallance, ha fatto un parziale mea culpa dicendo che «nelle prime fasi, se si fosse riusciti ad aumentare più rapidamente la capacità di test, sarebbe stato benefico». Con la Scozia che ha detto di non poter riaprire «pienamente» le scuole «nel prossimo futuro». Forse ora le mascherine diverranno obbligatorie anche nel Regno Unito .

E intanto Oltremanica si sta riscrivendo la storia del contagio con un paziente zero molto prima di gennaio. In Francia, il primo paziente è stato retrodatato di un mese rispetto alla segnalazione del 24 gennaio. Un tampone fatto al momento del ricovero di un paziente che ha avuto una diagnosi di polmonite il 27 dicembre però, hanno riportato i medici dell'ospedale Jean Verdier di Bondy, è risultato positivo al Sars-Cov-2. L'uomo, di 43 anni, non ha una storia di viaggi in Cina, eppure era infetto quattro giorni prima della notifica ufficiale da parte di Pechino all'Oms del primo cluster di casi. Fino a questo momento è lui il paziente zero europeo.

Cristina Marconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA