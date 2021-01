L'EMERGENZA

LONDRA Il Regno Unito brucia un nuovo record di contagi da Covid: sono stati 57.725 nelle ultime ventiquattr'ore, il massimo dall'inizio della pandemia. È il quinto giorno di fila che si superano i 50 mila nuovi casi e l'Inghilterra si conferma l'area più in crisi. Yvonne Doyle, direttrice della Public health England, avverte che «la trasmissione del virus è molto alta». La nuova variante del virus si sta diffondendo in tutta l'isola e ha oltrepassato i confini del sud dell'Inghilterra, come hanno rilevato alcuni dei medici più autorevoli invitando tutti gli ospedali del regno a prepararsi. A Londra il governo ha deciso che tutte le scuole elementari resteranno chiuse fino al 18 gennaio. Anche se il provvedimento del ministro all'Istruzione Gavin Williamson, che i detrattori considerano una «imbarazzante inversione a U» rispetto alla decisione precedente di tenere chiuse fino al 18 solo le scuole delle aree più a rischio, non è ritenuto sufficiente dal principale sindacato degli insegnanti, che ha chiesto la chiusura di tutte le scuole inglesi sul modello di Scozia, Galles e Nord Irlanda.

