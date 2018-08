Regno Unito, dal caos farmaci ai bancomat la guida per sopravvivere alla hard Brexit

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE DIRETTIVELONDRA È meglio che le case farmaceutiche si organizzino in tempo e mettano da parte scorte di medicinali per almeno sei settimane nel caso non si raggiunga nessun accordo tra il Regno Unito e l'Unione europea sulla Brexit. Non solo: l'aumento della burocrazia potrebbe essere così netto che sarebbe meglio, per il bene delle imprese britanniche, che si adoperassero ad assumere fin da ora responsabili per le dogane, esperti di logistica e regolamentazione, per prepararsi a far fronte alla valanga di richieste di documenti che...