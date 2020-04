LA POLEMICA

VENEZIA «Altro che Nord contro Sud, qui è l'opposto, è il Sud contro il Nord». È la domenica dopo Pasqua, l'Italia è ancora chiusa, anche se non del tutto, e in un Veneto in cui non si può andare a fare la spesa perché la Regione ha fatto abbassare la saracinesca ai supermercati nei dì di festa e il Governo centrale dice che fino al 4 maggio non si muoverà neanche uno spillo, ecco che deflagra la polemica con il Meridione. «Troppi contagiati nel Settentrione, potremmo chiudere i confini», ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca. Al che il collega veneto Luca Zaia ha alzato il sopracciglio: «Hanno deciso di sposare il nostro progetto autonomista? Comunque sia, finitela di dire Nord contro Sud, perché se il Sud dice di chiudere le frontiere allora è Sud contro Nord». Che poi la domanda è: si può fare? Le Regioni di sicuro no, lo dice l'articolo 120 della Costituzione: La Regione non può istituire (...) adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni. Quindi, siamo sul puro confronto teorico. E se anche fosse, dice Zaia, come fai a riaprire le aziende e a bloccare la veicolazione delle merci? O magari far scendere dai treni i passeggeri al confine tra una regione e l'altra?

Per quanto riguarda la Fase 2, Zaia ha ribadito che sperava che dal Governo arrivasse un segnale, cioè la possibilità di far ripartire qualcosa «in questo limbo» da qui al 4 maggio. «Io dico che se c'è supporto scientifico, è giusto che si apra, si potrebbero fare delle sperimentazioni», ha detto il presidente del Veneto, in piena sintonia con gli industriali che hanno già fatto presente che la riapertura ha bisogno di una fase di rodaggio. Ma siccome la competenza è del Governo, la Regione non può farci niente, se non chiedere, sollecitare, sperare. E siccome il Governo ha già fatto sapere che non ci saranno sperimentazioni, la data fatidica è quella del 4 maggio. «Sarà da capire per quante e quali imprese», ha detto Zaia ricordando che il Veneto ha già preparato un piano per garantire la sicurezza dei lavoratori. Oggi riapriranno Electrolux e Fincantieri? Tra una settimana probabilmente la filiera della moda e i cantieri edili? «Chi apre è perché ha i codici Ateco autorizzati, noi con gli Spisal possiamo solo fare i controlli», ha detto Zaia. Rimarcando che finora il 98% delle aziende controllate era perfettamente in regola.

Intanto per oggi a mezzogiorno sono attese le osservazioni delle categorie sociali e dei sindacati in merito al piano preparato dalla Regione Veneto per la Fase 2, quello che dà una serie di indicazioni alle imprese sul fronte della sicurezza. E se a livello centrale arrivassero altre indicazioni? «Se ci saranno delle linee guida, le caleremo sul territori, intanto aspettiamo lo osservazioni delle parti sociali al nostro piano».

Capitolo elezioni, Zaia ha ribadito che votare in autunno è rischioso, perché se ci fosse un ritorno della pandemia, come ha previsto la stessa Organizzazione mondiale della sanità, le elezioni potrebbero essere nuovamente rinviate. «Le Regioni sono d'accordo sul voto in estate, in autunno invece c'è il rischio di non andare più a votare. L'ipotesi settembre? Significherebbe presentare le liste, e per qualcuno raccogliere le firme, una settimana prima di Ferragosto: e questa sarebbe democrazia?».

Il governatore, citando il caso di un runner picchiato nel Padovano perché non aveva la mascherina, ha ricordato che tutti devono indossarla: «Stamattina ho incrociato uno che correva senza averla. Spero che mi senta: è da irresponsabili». Resta, invece, il dubbio sulla coltivazione degli orti: stand alle Faq (domande e risposte) sul sito di Palazzo Chigi è possibile, ma, ha ricordato l'assessore alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin, a meno che non si sia agricoltori con partita Iva, il Dpcm dice no. «Quindi, attenti».

Alda Vanzan

