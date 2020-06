IL RETROSCENA

ROMA «Andare ad ascoltare non è un peccato». Silvio Berlusconi il biglietto di partecipazione agli Stati generali organizzati da Conte non lo ha ancora avuto. Ma davanti a un invito ufficiale potrebbe dare una risposta positiva. A differenza del resto del centrodestra, che comunque per ora non si aspetta niente: «Invito? E chi l'ha visto!». Il diverso atteggiamento di Forza Italia, rispetto ai suoi alleati, nei confronti del governo è ormai un dato di fatto. E poggia tra l'altro su uno studio di Alessandra Ghisleri, l'unica sondaggista ascoltata dal Cavaliere, secondo cui se il 47,8 per cento degli italiani boccia l'operato del governo Conte, il 61 non promuove quello delle opposizioni. Dunque: «Non serve arroccarsi, e se il governo ha idee giuste vanno condivise e migliorate».

La distanza con Salvini è clamorosa. Ma nel vertice notturno tra Salvini, Meloni e Tajani il tema è stato per lo più quello delle candidature. Dove è muro contro muro. Il capo leghista premette: «E' il momento tra di noi di essere onesti e di dirci le cose come stanno». Meloni e Tajani ascoltano. Salvini incalza: «Dobbiamo fare gioco di squadra e non ognuno di noi i suoi giochetti». La Meloni, che ha sempre considerato il collega il più pronto di tutti nel fare i giochetti propri, sembra stupita. Sa dove Salvini vuole andare a parare (togliere la candidatura Fitto in Puglia) ma non arretra: «C'è un patto e i patti si rispettano».

Per Salvini invece il patto su Caldoro in Campania e Fitto in Puglia non c'è mai stato: «Non abbiamo ratificato un bel niente e non vedo perché non si possano discutere le candidature». Berlusconi ha dato indicazione a Tajani di non cedere. Ma Salvini è a sua volta irremovibile: «Lega ha tutto il diritto di avanzare una candidatura, anche di natura civica e non di partito, in una regione del Sud. Caldoro è persona capace e perbene, ma è la terza volta che è in gara con De Luca. Prima ha vinto l'uno, poi l'altro, ora che fanno, giocano la bella? Dobbiamo dare un segno di rinnovamento».

E in Puglia? Fratelli d'Italia, in questa discussione, si fa forte di tre punti. Il primo: «la parola data», come dice la Meloni, «non si cambia». Il secondo: la Lega con neppure il 30 per cento dei voti (virtuali) amministra dalla Lombardia ad altre regioni 17 milioni di persone, FI ne amministra 8 milioni con meno del 7 per cento e FdI, stimata oltre 15 ne amministra appena 1 e mezzo in Abruzzo. Il terzo: il meloniano Fitto in tutti i sondaggi è l'unico che stravince su Emiliano (così come Acquaroli di FdI è sopra al dem Ceriscioli nelle Marche). Mentre Nuccio Altieri, il leghista ex fittiano su cui punta Salvini per la Puglia e che già ha cominciato la sua campagna elettorale, ha solo un punto percentuale in più di Emiliano.

«È una follia scombinare tutto», dicono Meloni e Tajani. Avevano dato il via libera al leghista Volpi per il Copasir, sicuri che inm cambio Fitto e Caldoro fossero candidature acquisite e intoccabili. Ma niente. Il Carroccio deve mostrare la sua espansione nel Mezzogiorno. Difficile battere De Luca in Campania - dove Salvini sta cercando un candidato civico - mentre è certo di farcela in Puglia con un uomo suo, in una regione dove alle Europee la Lega ha sfondato con il 25,3 per cento.

Ma almeno sul calcio è pax: e Salvini ha inviato i complimenti a Berlusconi per la promozione del Monza. Mentre in giornata s'è trovato l'accordo bipartisan sull'election day (Regionali più referendum sul taglio dei parlamentari) ma l'emendamento Sisto che rende quasi certe le urne per il 20 e 21 settembre è passato con il sì dei berlusconiani, l'astensione dei leghisti e il no di FdI: centrodestra spaccato. Ma prima si passerà dal 4 luglio. E qui, altro terreno scivoloso tra alleati. Il Cavaliere, alla luce del pasticcio del 2 giugno («Quel corteo è stato un errore») è tiepidissimo. E così i suoi. Dicono: «Non sappiamo la situazione sanitaria quale sarà. Meglio manifestare a settembre. Quando Conte sarà più debole di adesso e le urne regionali più vicine».

Mario Ajello

