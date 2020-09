IL FOCUS

ROMA Meno 65%. Persi quasi 7 elettori ogni dieci, per un totale di 1.218.000 voti evaporati rispetto alle europee di un anno fa. Non è un bilancio amaro, è una maxi-Caporetto quella registrata dal Movimento 5Stelle nelle sei regioni ordinarie andate al voto domenica e lunedì scorsi.

I pentastellati ci hanno abituato a enormi oscillazioni elettorali e già nel 2019 erano riusciti a perdere oltre 5 milioni di voti rispetto al bottino di 11 milioni raccolto con l'iperbolico successo delle politiche 2018. Inoltre è ormai una certezza che un partito digitale come il Movimento trovi grandissime difficoltà alle amministrative, in particolare nelle Regionali a turno unico, dove con l'eccezione dell'Abruzzo non riesce a radicarsi sul territorio.

SENZA PRECEDENTI

E tuttavia una debacle così clamorosa non ha pari nell'ormai lunga storia elettorale della Repubblica. Alcuni dati sono davvero impressionanti come quello della Campania dove, complice la presenza alle regionali di una piccola lista d'appoggio che ha convinto 21.000 elettori, in un anno la lista del Movimento è passata da 739.000 voti ad appena 234.000. Ma non va meglio in Veneto dove lo smottamento registra un passaggio da 220.000 a 55.000 consensi o in Puglia dove la forchetta fra europee e regionali è larghissima poiché va dai 419.000 voti del 2019 ai 165.000 scrutinati l'altro ieri. E meno male che il voto amministrativo è coinciso con quello del referendum sul taglio dei parlamentari, una creatura 5Stelle, che ha raccolto il si di 17 milioni di italiani.

Dov'è finita l' enorme messe di consensi elettorali dispersa dai pentastellati? Secondo i flussi elettorali elaborati dal Consorzio Opinio questa volta i potenziali elettori 5Stelle hanno preferito puntare su amministratori che consideravano credibili.

In Campania, ad esempio, un elettore su due che aveva scelto i pentastellati alle europee (per l'esattezza il 51%) ha optato per lo sceriffo Vincenzo De Luca, candidato dal centrosinistra. In Liguria, dove i pentastellati si erano alleati al Pd, il 27% dei loro elettori alle europee ha preferito votare per il centrodestra guidato da Giovanni Toti. Nelle Marche, regione conquistata dal centrodestra, a questo versante politico è approdato il 24% degli elettori M5S. Infine in Toscana quasi un ex 5Stelle su tre (il 31%) ha scelto Eugenio Giani, candidato del centrosinistra.

«La ricerca di amministratori affidabili è la vera chiave di lettura delle regionali. Si è trattato di un voto assai poco ideologico o di appartenenza e molto maturo, puntato sulla richiesta di buoni amministratori indipendentemente dalla loro appartenenza politica», spiega Enzo Risso, direttore scientifico della Ipsos. Secondo Risso questa spinta amministrativista ha tenuto a casa una parte dell'elettorato del centrodestra, e della Lega in particolare, sensibile soprattutto a richiami politici. Di qui un calo dei voti registrati dai tre principali partiti (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia) soprattutto nelle Regioni dove hanno vinto amministratori di centrosinistra. Nella Puglia riconquistata da Michele Emiliano, ad esempio, i tre principali partiti di centrodestra sono passati da 722.000 voti delle europee a 517.000. In parte andati ad Emiliano ma moltissimi finiti nell'astensione. Non si spiega che così - secondo Risso - il crollo della lista della Lega che in Puglia ha perso da sola 240.000 elettori rispetto a un anno fa mentre il bottino di consensi di Fratelli d'Italia è cresciuta solo di 70.000 voti. In Campania all'astensione di una quota di elettori di centro destra si è unita l'idrovora rappresentata da Vincenzo De Luca. Risultato? Le tre liste del centrodestra hanno perso nella sola Campania 500.000 voti rispetto alle europee. «Dati che non possono essere letti in termini di destra o sinistra perché sono stato sostenuto anche da forze moderate e della destra non ideologica», ha spiegato ieri sera il presidente della Campania appena rieletto. Di diverso avviso l'Istituto Cattaneo che ieri ha sottolineato come nelle regionali «il Pd sia risultato il primo partito mentre le forze di governo registrano il 57% dei consensi totali». Un dato dovuto anche al fatto che le tre Regioni conquistate dal centrosinistra hanno molti più abitanti delle tre andate al centrodestra.

Diodato Pirone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA