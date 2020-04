LA GIORNATA

ROMA Una Fase Due di riapertura su base regionale? L'ipotesi che circola da qualche giorno, alimentata dal fatto che nel Sud i nuovi contagi sono pochi o comunque molto meno che in Lombardia e Piemonte, non trova conferme sostanziali eppure il chiacchiericcio fra i presidenti regionali non si ferma.

Anzi, le frizioni ieri hanno toccato nuovi picchi perché se un'intesa sembra esserci sulla necessità di avere linee guida nazionali che devono poi esser adattate su ciascun territorio, lo scontro è sulle date delle riaperture. Con il presidente della Lombardia Attilio Fontana che definisce «quasi impossibile» gli zero contagi e ribadisce la sua contrarierà a qualsiasi regionalizzazione: «O siamo in grado di contenere il contagio, allora si apre tutti, o se non siamo in grado non c'è chi è più o chi è meno. Perché se il contagio riprende anche da chi è meno è un rischio per tutti». Una staffilata al presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che però poi Fontana invita in Lombardia per mangiare assieme appena possibile un'ottima cotoletta.

Anche la sindaca di Torino Chiara Appendino fa da sponda a Fontana chiedendo «che il Piemonte e la mia città possano ripartire insieme alle altre Regioni». Le Regioni hanno all'evidenza strategie diverse di pressing sul governo e di comunicazione verso i propri residenti/elettori e infatti anche i presidenti del Sud si fanno sentire. «L'Abruzzo non aspetterà il 4 maggio con le braccia conserte», dice il presidente Marco Marsilio.

E allora per decidere come calibrare la riapertura, il premier Giuseppe Conte attende per domani la relazione del coordinatore della task force Vittorio Colao - che dovrebbe contenere una serie di indicazioni concrete su lavoro, trasporti, mobilità - ma intanto ha riunito i capi delegazione della maggioranza. L'idea che si fa strada è quella di aperture mirate e scaglionate, cercando però di non arrivare ad uno scontro frontale con i governatori, a partire da Fontana, facendo leva sulle indicazioni scientifiche. A questo scopo dovrebbe tenersi una nuova cabina di regia domani.

E non è un caso, allora, che il capo delegazione M5s, Alfonso Bonafede, ieri abbia ribadito la necessità che la ripartenza garantisca la «piena sicurezza per tutti i cittadini» e sottolinei la necessità per tutte le istituzioni nazionali e locali di essere «unite e coordinate».

Sulle contrapposizioni in alcuni casi davvero fuori luogo fra governo centrale e Regioni ieri si è espresso anche il ministro della Salute, Roberto Speranza. «Sono riflessioni, anche di natura costituzionale, che faremo con grande profondità un attimo dopo che sarà chiusa l'emergenza. Ora è il momento di lavorare insieme, senza alcuna polemica». ha detto il ministro a Circo Massimo su Radio Capital. La Lombardia è sotto attacco?, gli è stato chiesto. «Lavoro ogni giorno con tutte le Regioni. Guai a dividersi o ad alimentare polemiche anche perché ogni giorno continuano a esserci oltre 400 morti», ha liquidato la cosa Speranza.

D.Pir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA