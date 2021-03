Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRATEGIAROMA «La campagna vaccinale parte, si stanno risolvendo le criticità». E' questo il messaggio fatto filtrare ieri sera da Mario Draghi dopo un vertice con il commissario straordinario Francesco Figliuolo, il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e al termine di un incontro con la ministra agli Affari regionali Mariastella Gelmini. Per andare in soccorso delle Regioni in ritardo, Draghi ha deciso di utilizzare unità...