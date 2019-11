Regionali, scontro sulle alleanze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA È un albergone immenso il Savoia Regency as Bologna. E immenso è il problemone che Luigi Di Maio deve risolvere. Andare con il Pd, in Emilia Romagna alle elezioni del 26 gennaio, o i 5 stelle devono andare da soli o meglio in accordo con alcune liste civiche se si trovano? Gli attivisti locali lo accolgono al grido: «No al Pd!». Ma altri dicono sì al Pd e insomma: movimento spaccatissimo. Di Maio propende e lo ha detto anche ieri sera per non andare con il Pd. «Abbiamo la nostra identità e su quella dobbiamo puntare»,...