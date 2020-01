Regionali, M5S si spacca sull'intesa col Pd Confermata la linea dura sulle espulsioni

IL RETROSCENA

ROMA «Siamo entrati in pieno pre-congresso». La suggestione rimanda alle liturgie dei vecchi partiti, ma ormai è entrata anche nei gangli del nuovismo M5S, sospeso in attesa del voto in Emilia Romagna.

Il responso uscito ieri da Rousseau restituisce infatti le due facce dei grillini. In Puglia, Toscana e Liguria si andrà al ballottaggio per trovare il candidato governatore. E dunque ecco Antonella Laricchia contro Mario Conca, Irene Galletti e il capogruppo al Consiglio regionale Giacomo Giannarelli e infine Silvia Malivindi alle prese con Alice Salvatore.

In queste tre regioni la vecchia guardia spinge per presentarsi in beata solitudine, come d'altronde è stato già deciso per le Marche. Un modo per perpetrare la famosa teoria di noi, ago della bilancia, tanto cara a Luigi Di Maio.

Discorso diverso per i nuovi candidati, appunto. Che invece vogliono «tenere la porta aperta ai dem»: è il caso di Conca con Emiliano, ma anche di Malivindi in Liguria o Galletti in Toscana. Dalla loro hanno anche il riposizionamento degli altri ministri M5S. Stefano Patuanelli è stato netto: «Dobbiamo schierarci con i riformisti». E anche ieri da Cattolica il titolare del Mise ha suggerito al Movimento di fare «un momento di analisi del perimetro politico in cui agisce». Aggiungendo che «da questo punto di vista, io darò il mio contributo». Su questo fronte, o meglio trincea, c'è anche Federico D'Incà, titolare dei Rapporti con il Parlamento, pronto a spingere per «un patto» con i dem e liste civiche nel suo Veneto in chiave anti-Lega. I primi malumori interni, d'altronde, si sono già consumati con la scelta del candidato per le suppletive del Senato a Napoli. Il giornalista Sandro Ruotolo sarà in campo per il centrosinistra, ma piace anche ai grillini, e assai. Grillini che si troveranno sulla scheda Luigi Napolitano, pentastellato doc («È stato compagno di studi di Di Maio», accusano gli uomini vicini a Roberto Fico).

Dichiarazioni tagliate, mosse sotterranee, squadra di governo che si spacca sul futuro. Un clima da pre-congresso, appunto. In vista dell'appuntamento di marzo con gli Stati generali. Prima però ci sono l'Emilia Romagna e la Calabria: in entrambe le competizioni domenica il M5S è destinato a recitare la parte della comparsa. Ma nel primo caso potrebbe essere, nell'accezione dimaiana, l'ago della bilancia. Soprattutto per un'eventuale sconfitta di Stefano Bonaccini dalle ricadute non calcolabili ancora per la maggioranza.

Il capo politico, che per entrambe le competizioni era per non presentarsi, dovrà comunque rispondere di un eventuale flop. Il muro del 5% fa paura ai vertici. Che al contrario sembrano andare più spediti che mai sulla vicenda restituzioni. Parola d'ordine: linea dura. Il responso dei probiviri è atteso tra domani e mercoledì: al Senato sono almeno in due (Lello Ciampolillo che non paga «per protesta» e Mario Giarrusso) a rischiare l'espulsione o comunque la sospensione che li consegnerebbe al Misto. «Ma tanto non vogliono andare a casa e continueranno a votare per il governo», è il sentimento che traspare da chi sta intorno al capo politico. Discorso diverso (ma non troppo) alla Camera dove le espulsioni dei morosi andranno a riempire il serbatoio di Lorenzo Fioramonti e della sua creatura Eco. Sempre in ottica-governista.

Simone Canettieri

