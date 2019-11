Regionali, M5S si presenta Rousseau sconfessa Di Maio Choc Pd: cerchiamo di allearci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA «Lo ammetto: siamo in difficoltà. Abbiamo dei problemi», aveva detto nel pomeriggio Di Maio. Più che un problema però, in serata, è scoppiato un problemone. Piove l'esito del voto su Rousseau - partecipare o non alle elezioni in Emilia e in Calabria? - e il 70 per cento dei votanti sconfessa la linea di Di Maio e non si allinea, ed è la prima volta, ai voleri dei vertici del movimento, compreso Grillo. Sia lui che Di Maio si sono battuti perché M5S si tenesse fuori dalle due competizioni perse in partenza (il 5 per...