«Tutto dipende da cosa vuole fare il Pd, che non sa decidere». Fonti di Italia Viva riassumono così lo stato dell'arte in vista delle

regionali di maggio. I renziani, tranne in Veneto e Puglia, sono pronti al confronto: «Stiamo partecipando ai tavoli del centrosinistra nelle Regioni». Ma, a quanto sostiene Iv, sarebbero le incertezze del Pd a frenare su possibili alleanze. Insieme al nodo M5S: «C'è sempre, in generale, il problema del rapporto con i 5 Stelle». C'è da decidere cosa fare in Campania, sospesa tra la ricandidatura di Vicenzo De Luca (sostenuta dal Pd campano), quella di Sergio Costa (spinta da M5S) e la ricerca di un terzo nome. E poi la Liguria che sarebbe stata al centro di un incontro tra Vito Crimi e Andrea Orlando. «In Liguria -dicono da Italia Viva-, se si vuole, si può fare una cosa insieme se si trova un candidato civico, ma non con Ferruccio Sansa», il giornalista proposto da M5S. Poi c'è il caso Marche con il passo indietro dell'uscente Luca Ceriscioli - già bocciato da Iv - e la proposta del sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi. Un nome però che non convince i renziani

In Puglia e in Veneto l'accordo è già saltato con la ricandidatura di Michele Emiliano e quella del vicesindaco di Padova, Arturo Lorenzonio.

