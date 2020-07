IL CASO

ROMA Il presidente della commissione parlamentare sull'omicidio di Giulio Regeni annuncia la convocazione di ministri ed ex ministri. Vuole andare avanti. Ma sul fronte giudiziario, il destino dell'inchiesta è in bilico: sulle cinque persone accusate del sequestro e della morte di Giulio la procura potrebbe chiedere un'archiviazione. La totale assenza di collaborazione dell'Egitto non ha consentito neppure una formale elezione di domicilio del generale Sabir Tareq, dei colonnelli Usham Helmy e Ather Kamal, del maggiore Magdi Sharif e dell'agente Mhamoud Najem. La decisione dovrà arrivare entro il 28 novembre (quando saranno trascorsi due anni dal momento dell'iscrizione). In alternativa, il pm Sergio Colaiocco potrebbe scegliere di andare avanti e formulare una richiesta di rinvio a giudizio per cinque fantasmi, di fatto mai identificati formalmente dall'Italia. Gli accertamenti, in mancanza di riscontro da parte delle autorità egiziane, intanto sono fermi. Ci sono almeno altri cinque uomini appartenenti agli 007 egiziani coinvolti nel sequestro di Giulio. Individui dei quali la procura ha anche i numeri dei cellulari in uso nel 2016, colleghi degli indagati dei quali, però, non si conosce neppure il nome. Tra i dodici punti della rogatoria inviata al Cairo si chiedeva di «mettere a fuoco il ruolo di altri soggetti della National Security che risultano in stretti rapporti con gli attuali cinque indagati».

