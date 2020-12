L'INCHIESTA

ROMA Dopo i depistaggi e l'inganno di indagini condivise, c'è anche il sospetto che sia stata cancellata la prova regina: quel video delle fermate di Bohooth e Naguih della metropolitana del Cairo, dove, il 25 gennaio del 2016, Giulio Regeni sarebbe passato prima di sparire. In una delle due stazioni il ricercatore italiano sarebbe stato sequestrato dagli 007 egiziani. Dagli atti dell'indagine sull'omicidio del Giulio, oltre all'orrore, emergono altri dettagli sulla sistematica azione messa in atto dall'Egitto di Al-Sisi per impedire che la magistratura italiana raggiungesse la verità. Gli hard disk dei sistemi di sorveglianza della metro erano stati inviati in Germania con la mediazione diplomatica italiana, perché i tecnici verificassero se le immagini del 25 gennaio potessero essere recuperate eliminando i dati sovrascritti. Ma probabilmente quelle registrazioni erano state volontariamente manomesse. O almeno per i pm di Roma è «verosimile» che sia avvenuto.

Sulla chiusura delle indagini a carico del generale Tariq Sabir, del colonnello Athar Kamel Mohamed Ibrahim, del colonnello Uhsam Helmi e del maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif tutti esponenti dei servizi segreti, accusati a vario titolo del sequestro, delle sevizie e dell'omicidio di Giulio, e sul rifiuto dell'Egitto di fornire i loro indirizzi, ieri è intervenuto anche il premier Giuseppe Conte. «Il quadro probatorio consentirà di poter celebrare un processo italiano, con le nostre regole e garanzie, per assicurare la verità su una morte che si è rilevata efferata, cruenta e crudele. Vogliamo la verità e come governo continueremo ad operare tutti i passi necessari e valuteremo ogni iniziativa». Per la quinta persona indagata la Procura ha chiesto l'archiviazione. Così sono emersi alcuni particolari inediti sule indagini.

I VIDEO

«Sul piano indiziario - scrivono i magistrati - devono essere valutate le condotte di alcuni ufficiali della National Security: all'inizio viene negata dagli stessi ogni azione nei confronti di Regeni, poi si ammette di averlo attenzionato ma solo per tre giorni, infine si ammette di averlo controllato per un periodo più lungo». Il primo depistaggio era arrivato il 3 febbraio, a poche ore dal ritrovamento del corpo: Regeni, per la polizia, era vittima di un incidente stradale. Due giorni dopo all'Italia era stato offerto l'arresto di spacciatori comuni, presunti assassini del ricercatore. Le versioni sono cambiate di settimana in settimana: Giulio era stato a una festa in un appartamento nel centro del Cairo e aveva fatto uso di droghe, lì era stato ucciso. Poi un'altra verità: Regeni era alla manifestazione a piazza Tahir e, infine, la pista riproposta con tanto di testimonianze ad hoc: era rimasto vittima di una rapina. A sospettare che i video della metro siano stati cancellati è proprio il pm Sergio Colaiocco: «Ufficiali appartenenti al team investigativo - è detto nella richiesta di archiviazione - riferiranno di avere visionato i video della metropolitana del Cairo, circostanza che dapprima sarà smentita e che, poi, porterà verosimilmente alla cancellazione dei video di interesse».

I FINTI LADRI

Nel provvedimento si afferma inoltre che «il 24 marzo sera i vertici della National Security indicheranno ufficialmente i cinque componenti della banda, deceduti, come i responsabili dei fatti in danno di Regeni. Successivamente ufficiali della National Security saranno arrestati dalla Procura egiziana per omicidio premeditato plurimo e falso». Per quanto riguarda il movente, si legge ancora negli atti, «deve escludersi certamente che sia da ricondurre a ragioni sessuali, ad una rapina, ad una lite per strada o ad attività di raccolta di informazioni per conto di servizi di informazione». Il movente «trae origine - scrivono i magistrati - in occasione delle attività di osservazione partecipata delle attività del sindacato indipendente dei rivenditori di strada il cui capo, il sindacalista Abdallah, equivocando le ragioni per cui Regeni gli parla di un bando della fondazione inglese Antipode, lo denuncia come spia alla National Security».

Valentina Errante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

