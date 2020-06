IL FOCUS

ROMA Se e in che modo l'Egitto vorrà collaborare con l'Italia sul caso Regeni, si saprà concretamente il primo luglio, quando il procuratore di Roma, Michele Prestipino, incontrerà in videoconferenza il procuratore generale egiziano, e gli chiederà tabulati telefonici e domicilio dei cinque membri dei servizi segreti, indagati e considerati i responsabili delle torture e dell'omicidio del giovane ricercatore friulano. Serve l'indirizzo di ognuno di loro, per potergli notificare gli atti e avviare così un processo. Il premier Giuseppe Conte ha spiegato ai componenti della Commissione di inchiesta, che l'obiettivo è una collaborazione giudiziaria «seria e concreta», e che «il nostro Paese non ha mai smesso di esercitare con forza pressioni sulle autorità egiziane». Anche se, in molti, sono convinti che Il Cairo difficilmente acconsentirà a fornire questo tipo di informazioni.

LA TELEFONATA

A chiedere che il presidente del Consiglio riferisse «urgentemente» al Parlamento, dopo che il 7 giugno scorso aveva avuto una lunga telefonata con il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi per concretizzare la vendita di due fregate Fremm della Marina militare, è stato l'intero ufficio di presidenza della commissione, guidata da Erasmo Palazzotto (Leu). Conte ha spiegato, nell'audizione cominciata alle 22, che le due questioni sono separate ma unite allo stesso tempo, perché se da una parte la vendita delle navi riguarda la nostra industria e l'economia che ha necessità di ripartire, dall'altra mantenere buoni rapporti con l'Egitto può aiutare a ottenere informazioni e collaborazione. Soprattutto mentre sul terreno continuano a lavorare gli uomini dell'Aise, il servizio segreto esterno, e la Farnesina. E poi - considera una fonte politica - l'Egitto intende mantenere i legami con l'Italia, altrimenti avrebbe potuto fare gli stessi affari con la Francia.

«Su Giulio chiediamo giustizia - è l'impegno che il premier ha confermato alla Commissione - E ci aspettiamo un segnale forte di cooperazione giudiziaria». L'audizione rappresenta la prima occasione istituzionale per separare i piani e affermare che i rapporti commerciali non affievoliscono l'azione diplomatica e giudiziaria per arrivare, dopo oltre 4 anni, a quei passi avanti che finora sono mancati. «Farò tutto il possibile per accelerare questo percorso», è intervenuto anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. L'esecutivo intende dare un segnale forte e dissipare ogni dubbio, dopo le polemiche per la vendita delle navi all'Egitto».

Prima dell'audizione di Conte, di Maio aveva inviato una lettera al suo omologo egiziano Sameh Shoukry, per chiedere «un efficace segnale di svolta» sul caso. «Bisogna far luce definitivamente sulla morte di Giulio perché il tempo dell'attesa è finito», ha scritto poi su Facebook. Pesano ancora le parole dei genitori del giovane ucciso, che si sono sentiti «traditi» dal governo dopo la notizia della vendita delle fregate al Cairo. Di Maio assicura di «comprendere» il loro dolore: «Hanno tutto il diritto di chiedere con forza delle risposte».

L'AFFARE

Dell'affare, del valore per l'Italia di 1,2 miliardi, si è parlato la scorsa settimana in Consiglio dei ministri. E i parlamentari hanno sollecitato chiarimenti sul dossier direttamente dal premier. «Interrompere i rapporti diplomatici e commerciali con l'Egitto, Paese cruciale anche in uno scacchiere delicato come quello della crisi libica - è la considerazione di un parlamentare Dem -, rischierebbe di non aiutare nella ricerca della verità: bisogna esigerla nella cooperazione giudiziaria, dove finora si sono fatti pochi progressi». Cruciale per capire se passi avanti concreti sono possibili sarà, dunque, l'incontro - il dodicesimo - in programma tra due settimane tra i magistrati. Finora alle dichiarazioni formali di collaborazione è corrisposto nei fatti un muro.

