I NUMERI

ROMA Con quasi il 70% dei consensi al referendum vince il Sì. Alle regionali invece, almeno sulla carta, a vincere è l'equilibrio. Dietro al sostanziale pareggio tra centrodestra e centrosinistra però c'è molto di più e, il 3 a 3, nasconde un consolidamento della posizione del Pd. Oltre all'annunciata vittoria dello sceriffo Vincenzo De Luca in Campania (64,7%), i dem sono infatti riusciti a tenersi stretti anche Puglia (46,6%) e Toscana (48,2%), regioni che fino alla vigilia erano rimaste in bilico.

SUCCESSI

Successi quasi inattesi quelli di Michele Emiliano ed Eugenio Giani che hanno trasformato la tornata elettorale in una prova di forza del Pd. Non a caso infatti i dem sono stati capaci anche di affermarsi come «Primo partito politico italiano» come ha rimarcato il segretario Nicola Zingaretti, strappando il primato tra le liste partitiche anche dove ha perso, cioè in Liguria (19,4%) e nelle Marche (25%).

Rimandato il ribaltone cercato da Lega, Fdi e Fi. Il centrodestra pur strappando le Marche al centrosinistra con Federico Acquaroli al 51,2% e confermandosi alla guida di Liguria e Veneto, fatica ad esultare. Le due regioni più che salde nelle mani dell'alleanza forzista appaiono legate ai governatori Giovanni Toti (55,5%) e all'uomo dei record Luca Zaia che, con il 76,6%, diventa il Presidente con più preferenze di sempre. Tant'è che per entrambi i consensi sono arrivati soprattutto dalle loro liste, staccando quelle dei partiti.

Protagonista a destra è però Giorgia Meloni che gode della missione compiuta nelle Marche (Acquaroli è di Fdi) e non risente della sconfitta pugliese di Raffaele Fitto (fermo al 37,6%). Anzi in ogni regione erode il distacco da Matteo Salvini che, in un colpo solo, si ritrova con il fiato sul collo di Fdi nell'alleanza, quello di Zaia nella Lega e la pupilla Ceccardi sconfitta in Toscana (40,4%).

ASSENZE

Grande assente invece la classe politica locale del Movimento 5 stelle che perde ovunque. Arriva appena in doppia cifra in Campania, dove Valeria Ciarambino fa peggio del 17% ottenuto 5 anni fa, e in Puglia, senza che Antonella Laricchia giochi un ruolo decisivo (11,3%). Marginali anche in Toscana (Irene Galletti 6%), Veneto (Enrico Cappelletti 3,3%), Liguria (8% a sostegno di Ferruccio Sansa, in comune con dem al 38,4%) e Marche (GianMario Mercorelli 8,8%). Una sconfitta su tutta la linea che ha costretto il M5s a far apparire il referendum come unico terreno di scontro privilegiato. Per questo, non appena accertato il 69,6% a favore del Sì, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha postato sui social la sua esultanza: «Quello raggiunto oggi è un risultato storico. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. Senza M5s non sarebbe mai successo».

La vittoria del referendum però, è da spartire con il Pd che invece la legge come il primo passo di una stagione di riforme. «Proporremo a governo e Parlamento la nostra idea di riordino di Regioni e Comuni» ha detto Matteo Ricci, esponente dem a capo delle Autonomia Locali Italiane (Ali). Discorso a parte per la Valle d'Aosta, dove gli scrutini inizieranno stamattina e il proporzionale in vigore potrebbe riservare sorprese.

AFFLUENZA

Senza dubbio sorprendente invece l'affluenza. Pur registrando dei picchi nelle regioni e nei comuni al voto, la risposta ha superato le aspettative ovunque. Ai seggi per il referendum si è presentato il 53,84% degli italiani, abbattendo anche la soglia non necessaria del quorum. Un risultato lusinghiero considerati i timori della vigilia rispetto al Covid e ai forfait di presidenti di seggio e scrutinatori che non si sono presentati nelle scuole italiane. Istituti scolastici che, peraltro, come per il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese sono destinati a non ospitare più i seggi, tant'è che «è già stato avviato un tavolo» per studiare delle alternative.

Francesco Malfetano

