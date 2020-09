È un «no» forte al taglio dei parlamentari, quello che è emerso dalla manifestazione organizzata a piazza Santi Apostoli a Roma dalle Sardine, da Volt Italia e da Comitato NOstra, ma è anche un grido di dolore verso il Pd che si è schierato per il sì al referendum. Infatti molti esponenti delle tre associazioni che ieri hanno dato voce al No sono vicini ai Dem, o addirittura iscritti come Jacopo Ricci, portavoce di Comitato NOstra. Un Pd che non replica alla piazza e nemmeno alle argomentazioni di Beppe Grillo e Luigi Di Maio, che non hanno motivato il sì al referendum con prospettive di ulteriori riforme, ma con argomenti cari al Movimento delle origini. Nella manifestazione romana si sono seguite le norme anti-Covid: sul selciato erano stati attaccati 500 adesivi ben distanziati, sopra i quali i manifestanti dovevano posizionarsi, con mascherina indossata. I 500 adesivi non sono stati tutti occupati, ma Sardine, Volt Italia e Comitato NOstra possono dirsi soddisfatti per la presenza soprattutto di giovani. Alla manifestazione erano presenti anche parlamentari per il No (Andrea Cangini e Lucio Malan di Fi, Roberto Giachetti di Iv, Matteo Orfini del Pd, Emma Bonino e Riccardo Magi di +Europa) che però non sono intervenuti, lasciando la parola agli organizzatori.

