Referendum per il maggioritario Testo depositato in Regione Veneto

LA STRATEGIAVENEZIA Quattro pagine. Incomprensibili ai più. Ma chiarissime per chi conosce il Rosatellum, la legge elettorale che mescola un po' di maggioritario e un po' di proporzionale e che è stata applicata per la prima volta alle Politiche del 2018, dando i risultati a tutti noti: nessun partito in grado di governare da solo con la conseguente necessità di tentare alleanze. Come poi è stato: prima i gialloverdi, ora i giallorossi. Ebbene, con le quattro pagine depositate ieri in consiglio regionale del Veneto, l'Italia non avrebbe...