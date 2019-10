Referendum maggioritario la Lega deposita il quesito Voto ai 16enni, ok dai partiti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA I critici la definiscono, con un certo sprezzo, l'ennesima «calderolata». Il diretto interessato, invece, ha scelto un altro nome per battezzare la sua ultima creatura: Popolarellum', «visto che dice - l'ha scelto il popolo». Ieri mattina il senatore leghista Roberto Calderoli si è presentato in Cassazione per depositare il quesito sulla legge elettorale: un sapiente lavoro di taglia e cuci sul Rosatellum che punta ad abrogarne la quota proporzionale. Obiettivo, dunque, arrivare a una legge totalmente maggioritaria.Ma non...