Referendum, il Veneto alla Corte costituzionale per la legge elettorale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Il consiglio regionale del Veneto bocciò - causa impreviste assenze al momento del voto - la richiesta di indire il referendum voluto da Salvini per l'abolizione della quota proporzionale per l'elezione di Camera e Senato, ma ora torna alla carica per far sospendere l'esecutività del referendum qualora passasse. Assieme alle altre Regioni a guida a guida centrodestra, il Veneto - leggasi: la Lega - vuole sollevare in via preventiva un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. Il concetto è il seguente: se...