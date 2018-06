Reddito di cittadinanza Tria frena Di Maio: non si può fare nel 2018 `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DIBATTITOROMA Niente reddito di cittadinanza nel 2018. Nel governo si apre un'altra crepa: stavolta ad avere visioni diverse sono il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ieri ha smentito quanto annunciato con enfasi appena l'altro giorno dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. «Per quest'anno ormai i giochi sono fatti» dice Tria ai giornalisti al termine dell'Ecofin in Lussemburgo. «Ci muoveremo soprattutto, e dovremo farlo in modo molto rapido, con interventi di riforma strutturale che non hanno costi ma...