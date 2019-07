Reddito di cittadinanza stop a domande degli extra Ue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Congelate le domande per il reddito di cittadinanza presentate dai cittadini extracomunitari residenti in Italia da almeno dieci anni. Il blocco, reso noto dall'Inps in una circolare del 5 luglio, è operativo da aprile e rimarrà in vigore fino a data da destinarsi, ovvero fino a quando non verrà emanato il decreto attuativo con la lista dei Paesi extra Ue i cui cittadini saranno esonerati dall'obbligo di presentare una documentazione dello Stato di provenienza che attesti la loro situazione reddituale nel luogo di nascita. Il...