IL CASO

BRUXELLES C'è l'accordo preliminare fra la presidenza tedesca della Ue e la coppia Polonia-Ungheria sul collegamento tra uso dei fondi europei e rispetto delle regole dello Stato di diritto. Accordo preliminare vuol dire che ora gli altri 24 capi di governo e di Stato dovranno pronunciarsi in via definitiva. Da ieri pomeriggio in tutte le capitali è cominciata l'analisi per preparare quello che oggi, presumibilmente, sarà un via libera. Questa è l'attesa. Stando a fonti informate, nella prima discussione tra gli ambasciatori degli Stati non sono emerse obiezioni. Così il Consiglio europeo che si riunirà da oggi pomeriggio nella capitale belga si preannuncia senza le tensioni e i batticuore per il bilancio europeo 2021-2027 e il Recovery Fund, minacciato dai veti dei due Paesi. Niente rottura Ovest-Est sullo Stato di diritto, aspetto fondante dell'Unione europea. O, almeno, questione in parte rinviata, visto che in entrambi i Paesi l'indipendenza della magistratura è messa gravemente a rischio. Se non fosse per l'incertezza del negoziato con i britannici, che sarà mozzafiato fino all'ultima ora, la lancetta è sull'ottimismo: ci sono le condizioni per l'approvazione del bilancio europeo, dell'aumento del massimale di risorse proprie per garantire l'operazione obbligazionaria da 750 miliardi che finanzierà con sovvenzioni e prestiti gli Stati (Recovery Fund).

LA PRESSIONE

L'intesa è frutto della pressione e della mediazione della cancelliera Merkel. Prevede una griglia interpretativa più precisa del regolamento sui fondi europei contestato da Polonia e Ungheria perché ritenuto lesivo della sovranità nazionale. Principi espressi in una dichiarazione politica: il testo del regolamento non sarà toccato. In una dichiarazione che sarà sottoposta al Consiglio europeo sarà indicato chiaramente che la Ue tratterà tutti gli Stati in modo uguale in relazione al meccanismo sul rispetto dello Stato di diritto, per fugare il dubbio che possano esserci discriminazioni. Poi: la procedura Ue - che può portare alla sospensione dei trasferimenti di fondi - sarà applicata a tutela del bilancio comunitario e degli interessi finanziari dell'Unione. Il legame tra questi e la violazione dello Stato di diritto deve essere sufficientemente diretto, è indicato nel regolamento. In sostanza, la procedura non scatta per negligenze generiche sullo Stato di diritto. Ci sarà un freno d'emergenza per portare un caso di violazione al Consiglio europeo, ma non si prevedono votazioni a quel livello: la decisione sull'eventuale sanzione sarà presa da un formato di ministri a maggioranza qualificata. Sono principi già contenuti nel regolamento.

La novità è il ruolo della Corte di Giustizia: non potrà essere presa alcuna decisione di merito sui casi fino a quando i giudici europei non si esprimeranno sulla legittimità del regolamento. Perché ci si attende che Polonia e Ungheria si rivolgeranno alla Corte: dovranno farlo entro due mesi dall'entrata in vigore. Si presume che i giudici Ue possano emettere la sentenza in un anno, per cui si lavora sull'ipotesi che il caso possa essere definito entro il primo semestre 2022. È l'anno in cui si vota in Ungheria per le legislative.

Antonio Pollio Salimbeni

