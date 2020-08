IL PIANO

ROMA Pronti oltre cinquecento progetti per utilizzare le risorse del Recovery Fund, 209 miliardi di euro in palio, una posta in gioco che fa gola a molti. I ministeri hanno tirato fuori dal cassetto fascicoli rimasti per anni sotto la polvere, reclamando per loro una fetta del prezioso tesoretto. Le proposte per il sud dovranno avere la precedenza, come sottolineato dall'Ue. Tra queste spicca quella per la fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, fortemente sponsorizzata dal ministro Giuseppe Provenzano. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Paola De Micheli punta invece allo sviluppo della rete ferroviaria e di strade e autostrade, in particolare al Mezzogiorno. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri guarda più alla riforma fiscale, anche se non potrà usare i fondi del Recovery per finanziarla, e mettere in campo i nuovi strumenti anti-evasione. Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha annunciato che le risorse del Recovery Fund verranno usate per portare avanti il superbonus al 110 per cento per tutto il settennato della programmazione economica-finanziaria europea. La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo mira a potenziare il cosiddetto Fondo nuove competenze, con cui si vogliono allineare le competenze del personale alle effettive richieste di nuovi profili da parte del mondo produttivo. Ma la corsa ai 209 miliardi che ci metterà a disposizione l'Unione europea è solo agli inizi. Questo mese ministri e sottosegretari hanno sintetizzato in cinque pagine le proposte, che per ottenere semaforo verde devono essere coerenti con il piano nazionale delle riforme, dunque con gli obiettivi indicati da Bruxelles, che fanno rima con sviluppo sostenibile e innovazione digitale.

LE INIZIATIVE

Come detto, il piano del ministro Giuseppe Provenzano per rendere strutturale la fiscalità di vantaggio al sud, e cristallizzare il taglio del 30 per cento dei contributi sul lavoro, mossa che per le casse dell'erario comporterebbe un costo che può arrivare fino a 5 miliardi di euro annui, si trova in questo momento in cima alla pila di proposte avanzate dai ministeri. La ministra delle Infrastrutture Paola de Micheli è a caccia invece di 70 miliardi di euro per il programma di opere denominato Italia Veloce che costerà 200 miliardi di euro in 15 anni (a disposizione per adesso 130 miliardi). Il ministro Stefano Patuanelli vuole potenziare i piani per l'estensione della banda larga, rafforzare il pacchetto Industria 4.0 e infine allungare la durata del superbonus del 110 per cento per gli interventi di efficientamento energetico fino al 2026. La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo chiede le risorse per potenziare ulteriormente il Fondo nuove competenze, istituito dal governo con il decreto Rilancio, la cui dote iniziale di 230 milioni è stata già portata a 730 milioni di euro, con un investimento aggiuntivo quindi di altri 500 milioni su due anni. La ministra della Funzione pubblica Fabiana Dadone sogna di digitalizzare tutta la macchina pubblica. Il ministro della Salute Roberto Speranza reclama 25 miliardi di investimenti nella sanità pubblica. Doveva essere il Mef ad avere il controllo sulle risorse del Recovery Fund ma poi il comando della cloche è passato a Palazzo Chigi. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al Meeting di Rimini ha annunciato che sono già stati raccolti 534 progetti per utilizzare le risorse in arrivo da Bruxelles. Sempre al meeting di Rimini il titolare del dicastero di via XX settembre ha spiegato: «Per il Next Generation Eu dovremo presentare un numero limitato di progetti che sappiano affrontare i nodi di fondo e strutturali di questo Paese, quelli che hanno fatto sì che l'Italia per troppo tempo crescesse troppo poco e meno degli altri, avesse una natalità troppo bassa e avesse un livello d'investimenti pubblici e privati insufficienti. Ma ad avere la priorità saranno gli investimenti per far aumentare il potenziale di crescita del Paese e anche per la formazione del capitale umano, che è la risorsa principale dell'Italia».

Francesco Bisozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

