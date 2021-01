LE CRITICITÀ

BRUXELLES Che la Commissione europea guardi all'Italia con preoccupazione a causa della crisi politica e di governo è cosa nota. Alla soluzione della crisi appunto è legato il destino del piano nazionale per la ripresa e la resilienza che è la vera scommessa politica ed economica dell'Italia che, con i 209 miliardi di sovvenzioni e prestiti europei, ha l'occasione per avviare un nuovo corso di crescita. O quantomeno per crearne solide basi. Formalmente non ci sono ritardi: gli Stati Ue devono consegnare a Bruxelles i piani nazionali di ripresa e resilienza entro aprile. Tuttavia, subito la Commissione aveva consigliato le capitali a presentarne le bozze entro metà ottobre. E ancora in questi giorni, la presidente von der Leyen ha ribadito che prima si è pronti con i piani prima arriverà la valutazione definitiva della Commissione per poter procedere ai primi esborsi da metà anno.

LA TABELLA DI MARCIA

È certo che il prolungarsi della crisi politica in Italia metterebbe questa tabella di marcia a rischio. Parlando al festival della rivista Internazionale, il responsabile dell'economia Paolo Gentiloni si è detto «convinto che la qualità del piano di ripresa dell'Italia possa rafforzarsi nel dialogo con la Commissione». Un segnale chiaro quello dell'ex premier: anche la seconda versione non è sufficiente quantunque migliore della prima. Il dialogo Bruxelles-Roma è davvero serrato. Procede «al ritmo di due riunioni a settimana», ha informato Gentiloni. Non si sa il ritmo è lo stesso per i piani degli altri governi: si sa che lo staff comunitario che gestisce la partita del Recovery Fund è alle prese con le bozze di una quindicina di piani nazionali compreso quello italiano. L'altra sera il commissario non è entrato nel merito della crisi di governo ma certo non a caso ha rimarcato come «la Commissione si auguri sempre di avere interlocutori stabili e impegnati nelle comuni sfide europee». Tre settimane fa Gentiloni aveva indicato di non essere preoccupato per i tempi di presentazione della bozza del piano italiano allungando però lo sguardo al «rischio di evitare un appuntamento storico» che chiama in causa la qualità delle scelte e la capacità di metterle in pratica. I 209 miliardi vanno impegnati entro il 2023, i pagamenti saranno effettuati entro fine 2026, gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali per l'attuazione delle riforme e degli investimenti devono essere completati «entro fine agosto 2026 al più tardi», è scritto nel regolamento europeo concordato.

Nel passaggio dalla prima versione del piano alla seconda, l'equilibrio investimenti/incentivi si è ancor più decisamente spostato sui primi. Il tema riforme appare un elemento debole dell'impianto del piano e questo vale innanzitutto per gli interventi nell'amministrazione pubblica, ambito cruciale per la modernizzazione economica e civile del Paese, e a sostegno della concorrenza. Per il momento non ci sono i dettagli, i passaggi intermedi, le date, gli impegni precisi. Da settimane Gentiloni ricorda che l'operazione Next Generation Eu è a maglie strette: se gli obiettivi indicati nei piani nazionali non vengono raggiunti gli esborsi semestrali successivi al via libera iniziale sono a rischio. Di sicuro c'è solo la prima tranche, per l'Italia tra sovvenzioni e prestiti 27 miliardi. E poi la governance, uno dei temi che ha fatto deflagrare la crisi del Conte 2: nella bozza del piano ci si limita a indicare che sarà presentato al Parlamento un modello «che identifichi la responsabilità della realizzazione, garantisca il coordinamento con i ministri e gli altri livelli di governo, monitori i progressi di avanzamento della spesa». Le linee guida comunitarie indicano come «indispensabile un meccanismo non ordinario di attuazione e gestione dei progetti». Gentiloni ha precisato occorre sbloccare «i colli di bottiglia» normativi creando corsie preferenziali e procedure straordinarie, cosa che potrebbe decidere solo il Parlamento. In Francia tutto viene centralizzato al ministero dell'economia. In Italia e Spagna, secondo la Commissione, oltre a definire le fatidiche cabine di regia (termine di cui tutti fanno largo uso) e le responsabilità, occorrono procedure straordinarie. La Francia è stato il primo Paese a consegnare una bozza preliminare del piano a settembre, la Germania l'ha approvata un mese fa. All'inizio di gennaio erano 7 i Paesi che avevano consegnato una bozza quasi completa: Spagna, Grecia, Ungheria, Bulgaria, Portogallo, Slovenia e Repubblica Ceca.

Antonio Pollio Salimbeni

