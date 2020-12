IL RETROSCENA

ROMA Il governo traballa e arranca. Gli alleati si guardano in cagnesco, sospettandosi l'un l'altro di trame e nefandezze. Giuseppe Conte è accusato da Nicola Zingaretti e Matteo Renzi di essere il regista della «palude» in cui è precipitata l'azione dell'esecutivo. Eppure, non c'è nessuno tra i rossogialli che scommetta sulla crisi da oggi a mercoledì.

E non perché Sergio Mattarella ha fatto filtrare che dopo questo governo ci sono solo le elezioni anticipate. A tenere tutto insieme è l'importanza della posta in palio: «C'è da eleggere il nuovo capo dello Stato, ci sono da spendere oltre 200 miliardi del Recovery Fund», dice un ministro dem, «lasciare tutto questo in mano a Giorgia Meloni e a Matteo Salvini sarebbe da idioti. E a questo livello di idiozia non si spingeranno neppure i pasdaran grillini...». Parole che la dicono lunga sul tasso di considerazione e di fiducia tra Pd e 5Stelle.

Il primo passo della via crucis di Conte, che ieri notte ha riunito (senza annunciarlo) un tavolo per le riforme socio-economiche, verrà compiuto oggi. Il premier porterà in Consiglio dei ministri lo schema di governance del Recovery plan fondato sulla triade premier, Roberto Gualtieri (Pd, Economia), Stefano Patuanelli (M5S, Sviluppo), accompagnato da sei manager per ogni settore d'azione del Next Generation Ue. Uno schema che non piace né a Zingaretti, né a Matteo Renzi. Ma mentre il segretario dem non andrà al muro contro muro, l'ex premier ha incaricato le sue ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti di mettere a verbale «in modo evidente e clamoroso» il no di Italia Viva alla cabina di regia voluta da Conte. Tanto più che la convocazione in extremis del tavolo è stata letta dai renziani Ettore Rosato e Maria Elena Boschi come una provocazione: «Sono settimane che chiediamo di incontrarci e il premier pensa di risolvere tutto con una riunione last-minute...», hanno fatto filtrare. In più Italia Viva ha minacciato di non votare la parte della legge di bilancio che riguarderà il Recovery plan.

CONTE FA RETROMARCIA

Durante la riunione, nonostante il ritardo già accumulato, Conte ha inserito la retromarcia: «E' solo l'inizio di un percorso», ha detto per provare a calmare i renziani e il Pd. Traduzione: oggi in Consiglio dei ministri, a dispetto degli ultimi annunci, il premier si limiterà a indicare (oltre alla governance) solo le risorse da mettere in campo nelle sei macroaree e sui singoli cluster d'intervento. Senza indicare i profili dei sei top manager e tantomeno i fondi per ogni singolo progetto. Dunque la ciccia è rinviata. Anche perché i partiti e i ministri nel frattempo stanno trattando su come spartirsi, dicastero per dicastero, i 60 progetti in cui verrà sviluppato il Next Generation Ue. E che per forza di cose dovranno essere incardinati e sviluppati - pur sotto la supervisione di triade e manager - nella struttura amministrativa dei vari ministeri.

Che la partita sia complessa e piena di insidie e sospetti è testimoniato anche dalla lettera, firmata dai governatori Nizola Zingaretti e Stefano Bonaccini, inviata a Bruxelles da ventiquattro Regioni europee. «Chiediamo a tutti i responsabili delle decisioni», si legge nella missiva indirizzata a Ursula von der Leyen, «in linea con il principio di sussidiarietà, di partecipare alle discussioni dell'Unione sulla ripresa e di essere inclusi nella progettazione e realizzazione del Recovery e dei piani nazionali». E non è cosa da poco che ad avanzare questa richiesta, by-passando di fatto Conte, sia il leader del Pd.

Non meno insidiosa, sulla carta, è la partita che si giocherà mercoledì in Senato sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Qui i ribelli grillini sarebbero in grado, soprattutto dopo il dietrofront di Silvio Berlusconi che ha ufficializzato che Forza Italia non andrà in soccorso della fragile maggioranza, di far saltare il banco. Ma Conte nelle sue comunicazioni lancerà un appello a non disperdere tutto il lavoro fatto e a non lasciare in mani altri (appunto) i 209 miliardi del Recovery fund. E Luigi Di Maio ha fatto sapere che chi dovesse votare contro alla riforma del Mes verrà espulso: «Sarebbe un inaccettabile attacco a Conte». Il terrore delle urne dovrebbe fare il resto.

LA PROMESSA M5S

Tant'è, che il capo pro tempore del Movimento Vito Crimi, ieri ha messo a verbale a Mezz'ora in più: «Sono convinto che non ci siano problemi, che una maggioranza ci sarà» in Senato. «Noi siamo contrari all'utilizzo del Mes, è uno strumento obsoleto e inadeguato. Questa riforma cerca di cambiare il Mes, ma non ci piace. Però mentre a dicembre 2019 potevamo permetterci di dire assolutamente no, oggi siamo in un anno in cui c'è una crisi pandemica, in cui l'Unione europea ha dimostrato di mettere in campo strumenti nuovi. E dobbiamo guardare avanti». E' seguita la minaccia di espulsione per i senatori ribelli: «Se qualcuno dovesse decidere diversamente si assumerà la responsabilità di votare contro la risoluzione di maggioranza cui stanno lavorando 60 parlamentari e a una decisione presa da tutto il gruppo».

E mentre il presidente di Italia Viva, Rosato, allontana dai senatori renziani il sospetto (del Pd) di preparare agguati («non creeremo alcun incidente, voteremo sì alla riforma del Mes con convinzione, ma nessuno si sogni di fare mediazioni al ribasso»), Loredana De Petris che conosce Palazzo Madama a menadito è pronta a scommettere: «Il governo non rischia, perché sarà chiaro a tutti che si discute della riforma e non della possibilità di prendere il prestito del Mes». Tanto più che si lavora a una risoluzione salva tutti e che, nonostante lo stop del Cavaliere, se alcuni senatori grillini ribelli vorranno votare no (e non disertare la seduta), radio Senato narra di una pattuglia di forzisti pronta ad andare in soccorso del governo.

