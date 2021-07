Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONEBRUXELLES Il Recovery Plan è realtà per l'Italia e altri 11 Stati Ue, tra cui Francia, Germania e Spagna: via libera a oltre 370 miliardi di euro per le riforme e gli investimenti di Next Generation EU, più della metà dei quali diretta a Roma. Ieri, durante la riunione del Consiglio Ecofin, il sì dei ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Ue ha chiuso l'ultima tappa del complesso iter per l'esborso dei fondi del...