LA GIORNATA

ROMA Per ora è una battaglia di posizionamento. Giuseppe Conte accelera sul Recovery e sfida Matteo Renzi: «Se verrà meno la fiducia di una forza di maggioranza ci sarà un passaggio parlamentare in cui tutti esprimeranno la propria posizione e si assumeranno le proprie responsabilità». Il capo dell'esecutivo, nella lunghissima conferenza stampa di fine anno, premette di non voler lavorare ad una nuova maggioranza. Né ad una sua lista personale, anzi non contempla l'ipotesi di crisi né tanto meno di una campagna elettorale all'orizzonte: «Perderemmo la credibilità che abbiamo conquistato», la sua tesi. Ma di fronte al pressing di Iv Conte risponde invocando chiarezza. Il partito di Renzi dica se vuole sostenere il governo perché «non si può vivacchiare, senza la coesione della maggioranza non si può governare. E si muova alla luce del sole: «Fin quando ci sarò io ci saranno solo passaggi trasparenti in cui tutti i cittadini potranno vedere cosa succede».

I TEMPI

Spirano venti di guerra nel fronte rosso-giallo, l'anno si conclude con presagi nefasti per l'esecutivo. Per Italia viva Conte sbaglia su tutta la linea e il partito di Renzi fa mostra di non voler arretrare di un millimetro. E concedendo di fatto al premier due strade: sia lui ad aprire la crisi e a pilotarla. Se fa finta di niente il rischio è che non ci sia un Conte-ter all'orizzonte, che nel caso la maggioranza non abbia più i numeri cominci la ricerca di una nuova figura per palazzo Chigi, sostenuta magari con i voti di Forza Italia. In questo clima sempre più teso tra i due duellanti il merito del contendere rischia di passare in secondo piano. Il presidente del Consiglio, sulla scia del ministro Gualtieri e del commissario Ue all'economia Gentiloni, chiede di correre sul Recovery plan. Delinea un cronoprogramma che prevede l'approdo del documento di aggiornamento ai primi di gennaio in Cdm e la presentazione a febbraio del piano in Europa. Punta a procedure accelerate, avverte il rischio di ritardi nella tabella di marcia. «Se non abbiamo ancora il documento o la struttura di governance non va tutto bene». Sulla struttura che dovrebbe fungere da monitoraggio dei progetti («Cinquantaquattro sono troppi») è pronto a varare un decreto legge. Spiega che nel Recovery plan ci saranno significativi investimenti per il Mezzogiorno, come l'Alta velocità Napoli-Bari, la Palermo-Catania-Messina, «progetti di sviluppo come l'Agritech a Napoli e un'altra serie di investimenti capillari». Ammette che finora «è mancata una sintesi politica», e si dice pronto a discutere di tutto.

LE CITAZIONI DI MORO

Pronto pure a parlare di rimpasto, anche se fa notare che la formula dei due vicepremier «è stata già utilizzata e non ha portato bene». Apertura massima insomma ma - sottolinea - non sono accettabili minacce. Da qui la citazione di Moro. A ricordarlo ieri mattina in Aula era stato per primo Renzi: «La verità illumina e dà coraggio». E il premier rilancia rammentando quando l'ex premier Dc spiegava che «gli ultimatum non sono ammissibili perché hanno un significato di una stretta che fa precipitare le cose e impedisce soluzioni positive».

Siamo al gioco del cerino ma il premier è orientato a chiedere una nuova fiducia in Parlamento. Fornisce un assist a M5s rimarcando come con l'utilizzo del Mes «crescerebbe il nuovo debito pubblico». Ritiene che il reddito di cittadinanza ha funzionato anche se occorre migliorarlo, promuove la misura dell'ecobonus. Si dice pronto - venendo incontro al Pd - a portare la legge elettorale sul tavolo della maggioranza ma non a cedere la delega sui Servizi.

Da registrare l'attacco - per il momento solitario, molto fredda la risposta leghista - della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. «Non credo alla buona fede di Renzi e alla reale volontà di aprire una crisi di governo ma sarei contenta di sbagliarmi. Propongo a chi voglia, come noi, mandare a casa il governo Conte, e comunque a tutto il centrodestra, di presentare una mozione di sfiducia al presidente del consiglio e all'intero governo».

Emilio Pucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA