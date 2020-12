Fondi aggiuntivi per gli interventi messi in campo nel corso del 2020 ma anche strumenti del tutto nuovi come il sostegno al reddito per i lavoratori indipendenti. Il sostegno alle imprese e in generale al mondo del lavoro autonomo risente in modo decisivo della catastrofe economica legata alla pandemia. E rinvia in parte a ulteriori provvedimenti che dovranno essere presi nelle prossime settimane. Il singolo fondo più consistente è proprio quello da 3,8 miliardi (sul 2021) destinato al rifinanziamento delle misure adottate lo scorso anno. Ma ci sono molte altre voci destinate a specifici interventi, come la crescita sostenibile, il sostegno alle aree di crisi industriali o il rifinanziamento della Nuova Sabatini per gli investimenti in macchinari o impianti (compresi quelli di Industria 4.0), l'internazionalizzazione, l'aggregazione tra imprese, la transizione ecologica. In tema di assunzioni vengono potenziati gli esoneri contributivi triennale per le assunzioni di lavoratrici e di giovani al di sotto dei 35 anni. Per le Regioni meridionali invece la decontribuzione (taglio del 30% degli oneri per i datori di lavoro privati) riguarda non solo i nuovi assunti ma anche i lavoratori in attività. E come detto debutta l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per gli autonomi iscritti alla gestione separata Inps che hanno avuto una perdita di reddito del 50 per cento. L'importo erogato per 6 mensilità varierà da 250 a 800 euro mensili.

