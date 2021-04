Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA La Commissione europea sta trattando con Pfizer-BioNTech l'acquisto di 1,8 miliardi di dosi di vaccino anti Covid per il 2022 e il 2023. A cosa servono? Non finiremo prima la campagna vaccinale? Servono perché quella in corso è la prima stagione delle iniezioni contro il coronavirus, ma non l'ultima.CONSEGNEAndiamo per ordine. Ieri Moderna ha consegnato 400mila dosi di vaccino. Nei prossimi giorni ne arriveranno altrettante da...