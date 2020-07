IL DELITTO

VENEZIA Simone Meggiato è pericoloso: la sua reazione è stata sproporzionata ed eccessiva rispetto alle provocazioni del trasportatore Andrea Baldan, ucciso a colpi di pistola nella notte tra venerdì e sabato scorso a Oriago di Mira (Venezia).

È con questa motivazione che il gip di Venezia ha convalidato l'arresto del cinquantunenne consulente informatico di Oriago, emettendo a suo carico un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio volontario, come chiesto dalla Procura.

Nel corso dell'udienza di ieri Meggiato, assistito dall'avvocatessa Tiziana Nordio, ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere, limitandosi ad una breve dichiarazione spontanea nella quale ha precisato di essere confuso e di non ricordare cosa sia accaduto con esattezza durante lo scontro avuto con Baldan, che gli sarebbe saltato addosso a poca distanza dalla sua abitazione, facendolo finire a terra.

LE MINACCE

Il consulente informatico era minacciato da mesi per aver intrecciato una relazione con l'ex moglie di Baldan, il quale quella notte si era recato a suonare il campanello del rivale, nei confronti del quale provava un particolare astio. «Meggiato non voleva far del male a nessuno, ma era terrorizzato da quell'uomo grande e grosso», ha spiegato l'avvocatessa Nordio.

Spetterà all'inchiesta il compito di chiarire per quale motivo l'uomo abbia deciso di scendere in strada armato, nonostante un vicino di casa gli avesse consigliato di non farlo in quanto, dopo aver parlato con Baldan, visibilmente alterato dall'alcool, era preoccupato dai suoi atteggiamenti violenti. Lo stesso vicino ha poi assistito impotente al tragico epilogo della vicenda e ha riferito agli investigatori di aver visto alla fine il consulente informatico con la pistola in mano e Baldan riverso al suolo.

Lo scorso giugno il trasportatore era stato oggetto di un provvedimento cautelare per il reato di stalking, in base al quale gli era stato vietato di avvicinarsi alla ex moglie, a seguito di messaggi, telefonate e visite nell'abitazione della donna.

DIVIETO DI AVVICINAMENTO

«Non poteva avvicinarsi a nessuno dei luoghi frequentati dalla sua ex, e dunque neppure l'abitazione del mio assistito», precisa l'avvocatessa Nordio aggiungendo che Meggiato aveva paura che Baldan potesse dare fuoco alla palazzina dove rieiedeva come aveva minacciato di fare.

Inizialmente le minacce contro di lui erano state inserite in alcuni messaggi indirizzati alla ex moglie; poi però Baldan era riuscito a scoprire il numero di cellulare di Meggiato e aveva iniziato a contattarlo direttamente, obbligandolo a bloccare la sua utenza per impedire di continuare a molestarlo.

L'avvocatessa Nordio ha annunciato ricorso al Riesame per ottenere i domiciliari per il suo assistito che, nel frattempo, si trova a Santa Maria Maggiore in isolamento per le procedure anti-Covid. (gla)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

