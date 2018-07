Reazione allergica, muore dopo la cena al ristorante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPISA Quel ristorante lo aveva frequentato già altre volte. Si sentiva al sicura a cenare lì Chiara Ribechini. E invece la giovane, 24 anni, di Navacchio (Pisa) si è sentita male poco dopo la cena ed è morta in strada per una reazione allergica letale, mentre la soccorreva il 118 allertato dal fidanzato. A nulla le sono serviti neppure i medicinali che si portava sempre dietro in quanto soggetto allergico da molti anni. I carabinieri hanno sequestrato la cucina del ristorante e oggi sarà effettuata l'autopsia.I sospetti principali...