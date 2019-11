Razzismo, il caso Balotelli spacca le curve e la politica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAROMA L'eco dei buu fatti domenica da una parte della curva del Verona a Mario Balotelli finisce presto per allargare i suoi contorni: al razzismo si aggiunge lo scontro sul personaggio. Da sempre discusso, Supermario è diventato parte dell'oggetto del contendere. Al mattino l'innesco nella frase dell'ultrà veronese e leader di Forza Nuova, Luca Castellini, daspato e non presente in Verona-Brescia: «Balotelli non sarà mai del tutto italiano». «Con 20 mila posti di lavoro a rischio Balotelli è l'ultima mia preoccupazione, ma...