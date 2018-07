Razzismo, calci al barista: «Sporco negro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Da Vicenza a Palermo. Passando per Roma. L'ultimo caso è quello di Dieng khalifa, 19 anni, richiedente asilo. Lo hanno picchiato: calci e pugni, mentre lo insultavano: «Tornatene a casa tua, vattene da qui, sporco negro». È accaduto tre giorni fa, a Partinico, a pochi chilometri dal capoluogo siciliano. Lo hanno pestato in quattro, per strada, in una piazzetta del centro. L'allarme per il razzismo dilagante cresce, mentre ogni giorno si aggiunge un nuovo episodio di cronaca. Sull'aggressione a sfondo razziale, adesso, indagano i...