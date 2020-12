IL CASO

ROMA Papa Benedetto XVI ha difficoltà nel parlare. Dopo i problemi legati alla deambulazione e alla vista, ora l'anziano Ratzinger, 93 anni compiuti ad aprile scorso, «ha difficoltà nell'esprimersi». Lo ha rivelato il neo cardinale maltese, Mario Grech, parlando della visita fatta al Papa emerito, sabato scorso al termine del Concistoro. Difficoltà che comunque non gli impedirebbero del tutto di parlare, tanto che Ratzinger, all'inizio dell'incontro con Papa Francesco e i nuovi cardinali, è riuscito a dire qualcosa: «Il Signore mi ha tolto la parola per farmi apprezzare il silenzio», secondo quanto detto dal card. Grech a Vatican News. «Ma ha cercato di incoraggiarci per andare avanti nell'avventura con il Signore», ha aggiunto il porporato.

LUCIDO E SORRIDENTE

Un incontro dunque che anche per quest'aspetto ha commosso. «È stato un momento di gioia ritrovarmi con Papa Benedetto - ha aggiunto il neo cardinale maltese - che ha creduto in me e mi ha creato vescovo nel 2006. Vedere questo Pastore, quest'uomo, con gli anni che pesano, ma allo stesso tempo lucido e sorridente e con la voglia di comunicare l'esperienza che lui sta facendo dello Spirito, ci ha incoraggiato molto». Lucido e sorridente, dice il cardinale, confermando quanto trapelava già dalle fotografie di quell'incontro diffuse sabato sera dal Vaticano. Grande calore in quella stanza nel convento nei giardini vaticani, pur con il limite delle mascherine indossate dai nuovi porporati. Papa Francesco lo saluta baciandogli la mano, poi ad uno ad uno i cardinali si avvicinano per una benedizione personale, qualcuno in ginocchio per essere più vicino al Pontefice emerito. Accanto il fedele segretario di una vita, monsignor Georg Gaenswein.

FAKE NEWS

Recentemente, contrastando voci di un repentino peggioramento dello stato di Ratzinger, Gaenswein aveva detto: «Sulla sua salute ci sono state fake news. Benedetto XVI sta come una persona di 93 anni. Ha le fragilità del fisico, la voce è molto debole, ma la mente è lucida». Esattamente come è stato visto nell'incontro dello scorso 28 novembre. Comunque Ratzinger tutti i giorni concelebra la Messa, prega, riceve ancora qualche visita, ascolta musica. Recentemente, dopo una pausa di alcuni mesi, era tornato anche a fare qualche passeggiata, tempo permettendo, nei Giardini vaticani con l'aiuto del deambulatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA