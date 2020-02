IL CASO

ROMA In apparenza, ma anche nella sostanza, è una nuova porta in faccia a Pechino. Nel vertice di ieri mattina, a palazzo Chigi, si è parlato a lungo di un tema: come provare a rendere meno indigesta alla Cina la chiusura dei voli. Anche perché la giornata si era aperta con una nuova protesta formale del gigante asiatico.

E sebbene, alla fine, si sia trovata la quadra restano le divergenze in seno all'esecutivo. Da un lato c'è il ministero della Sanità sostenitore della chiusura dei voli, linea politica che ha prevalso anche ieri, mentre dall'altra la Farnesina è meno intransigente. Il ministero degli Esteri è infatti più vicino alla tesi suggerita dall'Oms che ieri ha bacchettato l'Italia: «Come Organizzazione mondiale della sanità non consigliamo il blocco dei voli dalla Cina, non serve. Serve il monitoraggio attento di chi arriva e di chi parte». Insomma un invito a riaprire gli scali diretti con Pechino e a rafforzare i controlli negli aeroporti come misura per impedire la diffusione del coronavirus.

Anche perché - ragionano alla Farnesina - i passeggeri in arrivo dal gigante asiatico possono ugualmente entrare in Italia attraverso le triangolazioni, gli scali da Parigi, Dubai o Bangkok per esempio.

L'ALTRA STRADA

Tuttavia l'esecutivo ha deciso di percorrere un'altra strada. Il principio cardine, che ha spinto il governo a decretare lo stato di emergenza sanitaria, resta perciò quello di partenza: «La priorità è assicurare la tutela della salute dei cittadini», come spiega il ministro della Sanità, Roberto Speranza. Nel summit mattutino tra il premier Giuseppe Conte, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, i ministri della Difesa Lorenzo Guerini, degli Esteri Luigi Di Maio, dell'Economia Roberto Gualtieri, della Cultura Dario Franceschini e della Sanità Speranza è stato deciso, appunto, di «continuare a perseguire la linea della massima precauzione con l'obiettivo prioritario di assicurare la tutela della salute di tutti i cittadini, come fatto fino ad ora con tutte le misure già assunte». Blocco dei voli da e per la Cina incluso.

«Ma abbiamo anche ragionato sulla prospettiva per provare a studiare il modo», riferisce un ministro che ha partecipato al vertice, «per rendere la posizione italiana la più flessibile possibile in relazione a come muterà la situazione». Traduzione: nel caso in cui vi fosse un miglioramento della battaglia contro l'epidemia da coronavirus, l'Italia riaprirebbe subito le rotte aeree per la Cina. Un concetto che trapela anche dal comunicato ufficiale: «Il governo continuerà ad aggiornarsi con vigile attenzione avendo cura che tutte le iniziative restino costantemente adeguate ai criteri di proporzionalità e adeguatezza fin qui adottati».

Il vertice si era aperto, infatti, con un nuovo richiamo lanciato da Pechino: «Speriamo che l'Italia possa valutare la situazione in modo razionale e basato sulla scienza, rispettare le raccomandazioni autorevoli e professionali dell'Oms», aveva detto il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, rispondendo a una domanda su possibili incomprensioni tra Italia e Cina sulla chiusura dei voli diretti decisa da Roma.

DIBATTITO IN CDM

Così, inevitabilmente, dei rapporti con Pechino si è parlato a lungo nel vertice di palazzo Chigi. Di fronte all'appello alla cautela lanciato da Di Maio che per vocazione (come dimostra la firma lo scorso anno del memorandum per le Nuove vie della Seta) sembra avere un feeling con la Cina, Conte ha provato a rassicurare: «Dispiace a tutti di aver chiuso i voli e faremo di tutto per sostenere il grande sforzo delle autorità cinesi nella battaglia contro il coronavirus». Più di un ministro ha poi sollecitato «iniziative di solidarietà» verso Pechino.

Conte ha così deciso di aggiungere nel documento finale un passaggio ad hoc per lanciare un messaggio di pace alla Cina. Questo: «Il governo continuerà a promuovere iniziative di sostegno umanitario e iniziative, anche a livello europeo, di solidarietà nei confronti del popolo cinese. Sono allo studio iniziative anche di collaborazione scientifica per sostenere il grande sforzo delle autorità cinesi».

Alberto Gentili

Giuseppe Scarpa

