IL BLITZ

DETROIT Esplosivi sotto un ponte dell'autostrada, bombe molotov contro le macchine della polizia, occupazione violenta del Campidoglio armi in pugno. Un attacco che doveva disorientare le forze dell'ordine, mentre una squadra si occupava di rapire la governatrice Gretchen Whitmer e «portarla in un luogo segreto dove sarebbe stata processata per alto tradimento».

Sembra il copione di un film hollywoodiano di serie B, e invece è un piano vero e proprio, che doveva realizzarsi entro pochi giorni nel Michigan. Il piano è stato rivelato dall'Fbi ieri. Tredici uomini sono stati arrestati e incriminati, sette dal ministro della Giustizia dello Stato e sei dal procuratore federale, con numerose accuse di terrorismo.

ESTREMISTI BIANCHI

Il Michigan non è nuovo a eruzioni estremiste e ad atti di terrorismo. Il più grave atto di terrorismo mai registrato negli Usa prima dell'attacco di Al Qaeda l'undici settembre 2001 era stata la bomba di Oklahoma City del 1995, che aveva ucciso 168 persone, molte delle quali bambini. Quell'attacco era stato condotto da due suprematisti anti-governativi, Timothy McVeigh e Terry Nichols, che si erano formati presso le milizie del Michigan. E alle stesse milizie hanno fatto capo alcuni giovani suprematisti che all'inizio della pandemia avevano preso in odio la governatrice Whitmer per le restrizioni severe che la signora aveva imposto nello Stato nel tentativo di fermare l'avanzata del virus.

LE NORME ANTI-VIRUS

Lo scorso aprile una delegazione di questi anti governativi è entrata, armata di fucili d'assalto nelle sale della legislatura statale a Lansing, in un atto di aperta intimidazione. Un'altra manifestazione, sempre armata, l'hanno tenuta in maggio. E in cambio il gruppo ha ottenuto il plauso di Donald Trump, che proprio allora combatteva contro i governatori democratici e chiedeva loro di riaprire per ridare fiato all'economia: «Liberate il Michigan!» twittò allora Trump, che poi sostenne che quegli uomini che erano andati armati a manifestare erano «brava gente».

Il ministro della Giustizia del Michigan, la democratica Dana Nassel, ha detto ieri che è stato proprio il supporto del presidente che ha ringalluzzito gli esponenti di questo gruppo, che si sono messi in contatto con una nota milizia locale, proponendo loro di allearsi per «dare inizio alla guerra civile». L'idea era di catturare la governatrice, accusata di essere «una cagna dittatrice» e processarla.

IL PIANO

L'Fbi ha presentato fra le prove a carico le registrazioni delle conversazioni fra i complottisti, ottenute grazie a uno degli stessi miliziani che si era spaventato dei piani violenti e aveva contattato le autorità, accettando poi di rimanere con i miliziani come infiltrato. Il gruppo si era allenato all'uso delle armi durante l'estate, e aveva raccolto informazioni sulla planimetria del Campidoglio e di una centrale di polizia che intendeva occupare, e sulla geografia della zona nel nord del Michigan dove si trova la casa delle vacanze della governatrice.

Il progetto prevedeva che immediatamente prima delle elezioni, o immediatamente dopo, il gruppo avrebbe fatto esplodere una bomba sotto un ponte dell'autostrada, per attirare le forze dell'ordine fuori città e poter condurre i loro attacchi, mentre un'altra squadra rapiva la governatrice. La signora Whitmer ieri ha reagito al complotto ricordando a tutti i suoi concittadini che la lotta contro il coronavirus si deve «fare insieme», ma ha anche ricordato gli attacchi continui che Trump le ha mosso spesso ricorrendo a aggettivi offensivi e degradanti.

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA