TERRORETREVISO Rapinata in casa da due malviventi che le legano i polsi con fascette di plastica e la minacciano con un coltello. Sono stati minuti di puro terrore domenica sera per Alessandra Scotini, insegnante di inglese di 61 anni, che abita a Chiarano (Treviso), paesino da 3.500 anime. E che ieri mattina voleva soltanto lasciarsi alle spalle la terribile disavventura: «Ho paura che tornino. Come posso sentirmi sicura?». I rapinatori...