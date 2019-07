Rapina in villa, sequestrati da 4 banditi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CRIMINALITÀCAMPODORO (PADOVA) Prima due pugni in faccia, poi polsi e caviglie legati con delle fascette da elettricista, mentre i banditi mettevano a soqquadro la loro villa alla ricerca della cassaforte. Per due ore, nella notte tra domenica e lunedì, l'ex sindaco Erardo Garro, di 71 anni, e l'ex moglie di 69 anni, di Campodoro, nell'Alta Padovana, quasi al confine con Vicenza, sono stati in balìa dei quattro rapinatori che hanno fatto irruzione nella casa dove abita da sola la donna. I malviventi credevano che la signorile villetta di...