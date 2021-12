Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIALORENZAGO DI CADORE (BL) Una rapina in abitazione nel pieno centro di un paesino di meno di 600 anime. Un episodio mai accaduto a Lorenzago di Cadore, il comune della montagna bellunese noto perché fu per anni luogo di villeggiatura di Papa Giovanni Paolo II. Un evento ancora più agghiacciante perché è finito con la morte della vittima: Angelo Mainardi, 82 anni ex calzolaio e per anni gelatiere all'estero, è deceduto a 12 ore...